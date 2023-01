Il maltempo è arrivato, le previsioni meteo confermano neve e forti raffiche di vento nel fine settimana

L'ondata di maltempo annunciata nella giornata di ieri è effettivamente arrivata anche a Pescara e nella sua provincia oltreché in tutto l'Abruzzo.

Infatti, come sottolinea il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, un profondo vortice alimentato da correnti fredde di origine artica si sta spostando dal Tirreno verso il sud Italia e caratterizzerà il tempo sull’Abruzzo nelle prossime ore e durante l’imminente fine settimana.

Questo poi quanto prevede Badellino: Sono da aspettarsi condizioni di maltempo decisamente invernale già a partire da questa sera (venerdì 20 gennaio), quando intense precipitazioni interesseranno gran parte della nostra regione e la neve cadrà fino a quote collinari.

Nella notte proseguirà il maltempo con fenomeni diffusi e abbondanti, nevosi a tratti fino in pianura, tanto che verranno imbiancate Teramo e Chieti. Il maltempo proseguirà per tutta la giornata, soprattutto sulle zone costiere e sul primo entroterra, con la neve che continuerà a cadere a quote anche pianeggianti. A fine giornata circa 5 centimetri di neve potrebbero accumularsi a Chieti e dintorni. Sono previsti inoltre forti venti settentrionali innescati dal minimo di pressione, con raffiche anche di 100km/h e conseguenti mareggiate sulle coste. La perturbazione si attarderà fino alla notte su domenica, quando la neve potrebbe abbassarsi ulteriormente di quota e fiocchi misti a pioggia non è escluso che possano fare la loro comparsa fin sulla costa, anche a Pescara. In mattinata però il tempo andrà migliorando e ampie schiarite caratterizzeranno la giornata, in attesa di un nuovo peggioramento. In serata infatti nuove piogge torneranno a interessare le coste abruzzesi, in intensificazione lunedì e in estensione alle zone interne, anche se con minore intensità rispetto alla precedente fase perturbata. Nevicherà oltre i 600m circa, ma entro sera i fenomeni cesseranno e subentreranno ampie schiarite.

A Pescara sabato sarà una giornata di maltempo con piogge anche forti nelle prime ore della notte e venti settentrionali sostenuti. Farà freddo e le minime oscilleranno intorno ai 3 gradi mentre le massime non supereranno i 6 gradi. Domenica, nelle prime ore della notte, la pioggia si mischierà alla neve, ma i fenomeni gradualmente andranno esaurendosi e in mattinata saranno già presenti ampie schiarite, in attesa di nuove piogge in serata. Sono attese temperature minime di 2 gradi, massime intorno a 8 gradi. Lunedì di nuovo piogge per gran parte della giornata, venti sostenuti e clima freddo con massime non oltre i 7 gradi.