Ondata di maltempo anche in Abruzzo, allerta gialla per i temporali

L'ondata di maltempo che sta interessando buona parte dell'Italia, Abruzzo compreso, andrà avanti anche nelle prossime ore.

Dunque la pioggia battente che sta scendendo anche su Pescara e la sua provincia non dovrebbe terminare in poco tempo.

Il centro funzionale d’Abruzzo comunica infatti che per la giornata di martedì 16 maggio 2023 è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta, pronvincia di Pescara compresa.

I comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità vengono invitati a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal piano di emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara spiega che si tratterà di una condizione quasi eccezionale per maggio. Tra lunedì e martedì avremo a che fare con piogge e temporali anche di forte intensità in risalita su gran parte del centrosud ma poi ancora al nord, con rischio nubifragi, allagamenti e criticità: «Non sarà finita qui: per quanto da mercoledì il maltempo allenterà la presa e il ciclone perderà forza, il tempo comunque non si sistemerà del tutto. Anche per il resto della settimana infatti avremo a che fare con improvvisi locali acquazzoni e temporali, pur distribuiti in modo molto irregolare. Questo perché l'alta pressione continuerà a latitare su mediterraneo centrale e Italia, lasciando anzi probabilmente spazio all'ennesimo vortice ciclonico entro il prossimo fine settimana (da confermare). Insomma ne avremo probabilmente fin quasi alla fine di maggio; per il caldo e la stabilità estiva bisognerà ancora attendere».