Meteo, in arrivo ondata di maltempo: temporali e calo delle temperature nei prossimi giorni

Ondata di maltempo in arrivo anche in Abruzzo e a Pescara nei prossimi giorni.

Il clima ancora estivo lascerà il posto all'autunno sia per l'arrivo di una perturbazione che per l'abbassamento evidente delle temperature, come segnalano le previsioni di 3bmeteo.com elaborate da Edoardo Ferrara.

L’imminente ingresso di correnti più fredda dall’Europa nordorientale favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione da mercoledì sull’Italia, responsabile di un’intensificazione dell’instabilità anche sull’Abruzzo, oltreché di un calo delle temperature.

Intorno al vortice ruoterà una perturbazione che innescherà un peggioramento nel corso di mercoledì sulla nostra regione, con piogge e rovesci. La permanenza di un intenso flusso di correnti nordorientali sul medio Adriatico determinerà condizioni di instabilità sull’Abruzzo almeno fino a venerdì, con occasione per nuove piogge e rovesci e temperature in calo.

A Pescara mercoledì sarà una giornata parzialmente nuvolosa con passaggio di nubi alte e stratificate, a tratti compatte ma che si limiteranno ad offuscare il sole, senza dar luogo a fenomeni di rilievo. Scenderanno leggermente le temperature diurne, con la colonnina che raggiungerà comunque i 25°C. Giovedì a iniziali schiarite seguirà un aumento della nuvolosità con la comparsa di piogge e rovesci dal pomeriggio, anche insistenti in serata. Il contesto sarà decisamente più fresco e le temperature minime scenderanno fin verso i 13°C, mentre di giorno la colonnina si assesterà intorno ai 19°C. Venerdì sarà una giornata perturbata e ventosa, con cieli chiusi e piogge diffuse e abbondanti che si protrarranno probabilmente per l’intera giornata, tanto non sono esclusi alcuni nubifragi. Le temperature oscilleranno intorno ai 15/17°C per tutta la giornata.