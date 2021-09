L'autunno è alle porte, instabilità e temporali nel fine settimana: le previsioni

A fornire le previsioni per il prossimo fine settimana è 3bmeto.it che segnala come l'autunno inizi a farsi sentire

Fine settimana tra schiarite e marcata instabilità con rovesci e temporali in Abruzzo, l’autunno inizia a far sentire la sua voce. Correnti più fresche e instabili provenienti dall’Atlantico, raggiungeranno il Mediterraneo centrale durante il weekend recando diffusa instabilità anche sull’Abruzzo dove non mancheranno rovesci e temporali anche di forte intensità, come indicano le previsioni elaborate da 3bmeteo.it.

In particolare, già durante la giornata di venerdì, si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa a partire dalle ore pomeridiane, con qualche isolato rovescio.

Peggioramento che sarà più generalizzato durante la giornata di sabato quando, specie dal primo pomeriggio, sono attesi rovesci e temporali che potranno risultare anche di forte intensità, specie in Appennino e settori costieri meridionali. La giornata di domenica invece si aprirà all’insegna del cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutte le province, ma durante le ore centrali della giornata non si escludono nuovi acquazzoni in Appennino in parziale sconfinamento verso le zone costiere. Le temperature dapprima in diminuzione sia nei valori massimi che nei valori minimi specie durante la giornata di sabato, tenderanno a guadagnare qualche grado durante la giornata di domenica.

Il fine settimana su Pescara sarà caratterizzato dall’ alternanza di schiarite e annuvolamenti. Nella giornata di sabato infatti, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso per l’intera giornata con rischio minimo di precipitazioni, stesse condizioni anche per la giornata di domenica quando la nuvolosità sarà presente soltanto durante le ore diurne. Temperature in lieve calo sia nei valori massimi, con valori non oltre i 25°C/26°C, sia nei valori minimi, con valori compresi tra 18°C e 19°C.