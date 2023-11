In arrivo in Abruzzo fronte freddo dal Nord Europa: attese precipitazioni sparse, forte vento e calo termico

Le condizioni meteorologiche peggioreranno nei prossimi giorni con l'arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa.

Previste precipitazioni sparse, forte vento e calo termico, come segnala Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com.



Nel corso della giornata di venerdì si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori appenninici, associati a piovaschi sparsi già a partire dal mattino.

A seguire inizierà ad affluire aria fredda dall'Adriatico, con nuvolosità in estensione al resto dell'Abruzzo e precipitazioni che entro sera interesseranno anche le zone costiere del Pescarese, Teramano e Chietino. L'arrivo del fronte freddo sarà accompagnato da forti raffiche di grecale, con punte fino a 70 km/h sui litorali, dove peraltro non si escludono locali mareggiate. Massa d'aria che porterà anche un sensibile calo termico, con valori in diminuzione anche di 4/6 gradi rispetto al giorno precedente. Freddo che porterà anche delle nevicate fino a 1500 metri, specie tra venerdì notte e sabato mattina dove lo zero termico si assesterà decisamente al di sotto dei 2000 metri. Dunque nel corso del fine settimana assisteremo alle prime gelate di stagione, con valori anche fino a -1/-2 gradi a quote di bassa montagna. Freddo che dal mattino di sabato diverrà secco, lasciando spazio al tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Clima che risulterà ventoso e freddo fino a domenica.

A Pescara dopo un giovedì stabile e soleggiato, si assisterà a un graduale peggioramento del tempo nel corso di venerdì, con nuvolosità in aumento e precipitazioni a carattere intermittente che interesseranno la città dalla sera di venerdì fino al primo mattino di sabato. A seguire, condizioni che andranno migliorando lasciando spazio stabilità e ampie schiarite. Temperature in sensibile calo, valori massimi non oltre i 17 gradi nel fine settimana. Venti tesi di grecale, con raffiche fino a 70 km/h.