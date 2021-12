Meteo, in Abruzzo freddo e neve a bassa quota nel fine settimana

Freddo e maltempo in tutta Italia nel fine settimana, come riferisce Today.it.

Sono infatti in arrivo due perturbazioni che porteranno ancora pioggia, freddo e in alcuni casi anche neve a bassa quota.

Il primo fronte colpirà oggi, venerdì 10 dicembre, il successivo sarà caratterizzato da un vortice freddo che ingabbierà l'Italia in una sorta di trappola.

Il primo fronte non interessa la nostra regione. Infatti l'Abruzzo dovrebbe essere colpito dalla seconda perturbazione da domani, sabato 11 dicembre: l’ingresso della Bora darà vita a un vortice che si posizionerà sul centro Italia, e il tempo peggiorerà su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e poi sulle coste tirreniche del sud. Venti in ulteriore rinforzo, di maestrale a 100 km/h sulle zone occidentali, libeccio al sud e grecale altrove. Attese nevicate abbondanti sui rilievi marchigiani, umbri, abruzzesi a 400 metri, come su Toscana e Lazio, sul resto degli Appennini a 800-1000 metri. Al Nord avanzerà invece l'alta pressione, preparandosi a spazzare via il fronte di maltempo.

Domenica, poi, il campo anticiclonico acquisterà sempre più spazio mentre il vortice sarà costretto ad abbandonare l'Italia con le ultime forti precipitazioni su Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud. Tornerà dunque il sole, pur con qualche rovescio ancora in mattinata e qualche nevicata sui rilievi.