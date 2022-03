Meteo, in Abruzzo ancora freddo e neve in arrivo

Sarà una settimana caratterizzata dal freddo anche questa che è appena iniziata.

A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro.

È in arrivo un nuovo impulso gelido con neve anche in pianura, mentre da metà settimana ci sarà un netto miglioramento.

Prosegue la fase decisamente instabile e invernale in Abruzzo, con piogge sparse e nevicate a quote collinari, in questi giorni l'Italia centro-meridionale è interessata da correnti fredde provenienti dai Balcani. Infatti, un campo altopressorio stabile sulla Scandinavia sta favorendo da diversi giorni l'afflusso di aria molto fredda sul nostro territorio, colpendo maggiormente le regioni del versante adriatico. In particolare, l'Abruzzo sta vivendo una fase dai connotati tipicamente invernale con piogge, nevicate in collina e temperature rigide. Tuttavia, nonostante il graduale miglioramento, il clima rigido permarrà per ancora diversi giorni.

Meteo Pescara

Sulla nostra città sono previste ancora condizioni di instabilità per l'arrivo di un nuovo impulso gelido. Nello specifico domani precipitazioni sparse, specie fino al mattino, interesseranno la città. Durante la fase perturbata non si esclude la possibilità di fiocchi bagnati fin sulla costa ma senza accumuli. Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento, ma con cieli grigi per tutto il giorno. Clima decisamente rigido, complice anche venti moderati di grecale che faranno percepire le temperature più basse. A seguire previsto un netto miglioramento del tempo con nuvolosità in graduale diminuzione e temperature in lieve rialzo, specie nei valori massimi.