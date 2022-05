Meteo, caldo anomalo nel fine settimana: le previsioni

Sarà un fine settimana dal caldo anomali con punte sopra ai 32 gradi quello che vivremo a Pescara e in Abruzzo domani e dopodomani, sabato 21 e domenica 22 maggio.

A dirlo sono le previsioni elaborate dalla meteorologa Lucia Drago Pitura di 3bmeteo.com.

L'anticiclone di matrice africana infatti continua a dominare la scena garantendo una fase stabile e asciutta sull'Abruzzo, con cieli sereni o al più poco nuvolosi durante il weekend e per l'inizio della prossima settimana.

Solo da domenica sera i cieli risulteranno un po' più offuscati da nubi alte in transito. La nota saliente riguarderà il clima decisamente anomalo e da piena estate, con massime oltre la media del periodo anche di 5/6°C e caldo in ulteriore intensificazione sull'entroterra a causa dei venti di caduta appenninici; qui attesi infatti picchi anche di 31-33°C. Invece, lungo la costa, i venti di brezza smorzeranno almeno in parte la canicola. Questa fase potrebbe momentaneamente subire una pausa da metà della prossima settimana, quando si intravede la possibilità del ritorno di qualche occasionale piovasco, per l'arrivo di aria più fresca e instabile di matrice atlantica. Il tutto chiaramente accompagnato da un quantomeno parziale calo termico. La dinamica rimane comunque da confermare nei prossimi giorni.

Le previsioni per Pescara

Sul capoluogo abruzzese è atteso un weekend all'insegna della stabilità con cieli tersi. Giornate ancora dal sapore estivo con massime che raggiungeranno i 27/28°C, temperature ottime per godersi giornate di relax al mare. Regime di brezza sulla costa e mare poco mosso. Dalla metà della prossima settimana possibile aumento della nuvolosità con modesto calo termico. A oggi davvero bassa la possibilità di pioggia. Ventilazione a tratti moderata dai quadranti sud-orientali.