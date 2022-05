Meteo, finirà l'ondata di caldo: prossimi giorni tra anticiclone e temporali

A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo di . Caldo in diminuzione sia a Pescara che in Abruzzo nei prossimi giorni tra anticiclone e temporali.A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro

Il robusto anticiclone presente sulla nostra Penisola, ha regalato bel tempo e un clima decisamente estivo per il periodo.

In molte località dell'Abruzzo la colonnina di mercurio ha raggiunto i +32/+34°C, di fatto anticipando l'arrivo dell'estate di un paio di settimane. Nei prossimi giorni il caldo si farà ancora sentire, con clima a tratti ancora estivo e temperature che andranno oltre i +30°C, specie nell'entroterra. Tuttavia, nella seconda metà della settimana, ad alleviare la canicola ci penserà un vortice depressionario presente sul Mediterraneo occidentale. Gradualmente si porterà sul nostro territorio, transitando nel corso del weekend tra le due isole maggiori. Nello specifico il tempo tra giovedì e venerdì sarà nel complesso bello, con cielo spesso offuscato da nubi alte e stratificate. Saranno possibili maggiori addensamenti nuvolosi sui rilievi dell'aquilano, con isolati e brevi rovesci o temporali. Nel corso del weekend, saranno più frequenti gli annuvolamenti diurni associati a precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, specie tra Appennino e bassa collina, con possibili sconfinamenti anche lungo la fascia costiera, nella giornata di domenica.

Su Pescara previste ancora condizioni di stabilità, con cielo prevalentemente sereno o al più velato fino alla prima parte del weekend. Domenica condizioni di maggior variabilità con nuvolosità irregolare, a tratti estesa e precipitazioni sparse e intermittenti. Il clima della prima parte della settimana sarà ancora caldo, con temperature che si assesteranno intorno ai +30°C nell'entroterra, mentre sarà più gradevole lungo la costa grazie ai venti di brezza che soffieranno dal mare. Nel weekend clima più mite e gradevole, con valori in linea con la media del periodo. Ventilazione debole in regime di brezza termica; in rinforzo domenica prevalentemente dai quadranti settentrionali.