Dopo una settimana fredda il tempo migliorerà da Pasquetta

Correnti fredde di origine artica affluiranno sull’Abruzzo per buona parte della settimana santa, mantenendo condizioni di fatto invernali e tempo instabile mercoledì, quando le basse temperature permetteranno alla neve di cadere anche a quote collinari, a partire dai 500 metri circa.

Da giovedì l’afflusso artico comincerà ad attenuarsi e l’instabilità lascerà spazio a belle schiarite, pur in un contesto climatico sempre piuttosto fresco.

A partire da sabato però un nuovo impulso instabile proveniente dalle Isole britanniche punterà l’Italia e coinvolgerà anche la nostra regione con una spiccata variabilità nel fine settimana di Pasqua, caratterizzata da alcuni rovesci di pioggia e qualche nevicata in montagna. Possibile rinforzo anticiclonico con temperature in aumento a partire da Pasquetta.

A Pescara mercoledì sarà una giornata inizialmente nuvolosa e piovosa, anche se con il passare delle ore i fenomeni tenderanno a esaurirsi lasciando spazio a parziali schiarite. Farà freddo, con temperature minime sui 6 gradi, massime intorno a 10 gradi e ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali. Da giovedì tornerà il bel tempo con ampi rasserenamenti, le temperature recupereranno alcuni gradi con massime intorno a 13 gradi. Fino a Pasqua potrebbe tornare qualche pioggia, mentre da Pasquetta si dovrebbe andare verso un miglioramento.