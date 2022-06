Meteo, anticiclone tra caldo e improvvisi temporali: temperature in aumento nel fine settimana

Meteo, in Abruzzo l'anticiclone tra caldo e improvvisi temporali con temperature in aumento nel fine settimana.

Nel corso della settimana assisteremo a un generale rialzo delle temperature, spiega il meteorologo Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com, complice un robusto promontorio di matrice nordafricana presente sulle Baleari, che gradualmente si espanderà sulla nostra penisola.

Le regioni maggiormente interessate dall'ondata di caldo saranno quelle centro-settentrionali.

In particolare in Abruzzo nei prossimi giorni le temperature saranno in generale ascesa, con caldo piuttosto intenso specie nell'entroterra, con valori termici che localmente potranno raggiungere i +32/+33°C, soprattutto nel fine settimana. Il caldo sarà accompagnato anche da alti tassi di umidità, specie lungo la fascia costiera dove sarà più marcata la sensazione di afa e disagio. Tuttavia, non mancheranno momenti di variabilità diurna a ridosso dei rilievi, con improvvisi temporali di calore e brevi acquazzoni, che a tratti potranno interessare anche il resto dei settori. Tra mercoledì e giovedì, un indebolimento del campo di alta pressione determinerà un peggioramento del tempo, portando precipitazioni sparse e una breve tregua del caldo. La fase stabile e anticiclone durerà almeno fino a metà della prossima settimana quando, l'anticiclone dovrebbe lasciare spazio all'atlantico, portando precipitazioni sparse e un deciso calo termico.



A Pescara ritroveremo condizioni di stabilità per gran parte della settimana, eccetto tra mercoledì sera e giovedì notte dove l'anticiclone dovrebbe concedere una momentanea tregua, con qualche nube in più associata a brevi e isolati piovaschi. Le temperature resteranno comunque elevate, con il termometro che raggiungerà punte di +28/+29°C. Il caldo sarà accompagnato anche accompagnato da tanta umidità che renderà il clima della costa a tratti afoso. I venti soffieranno prevalentemente di debole intensità dai quadranti orientali.