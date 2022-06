Meteo, l'estate entra nel vivo: previste temperature fino a 36 gradi

Temperature in aumento sia a Pescara che in Abruzzo nei prossimi giorni con l'inizio dell'estate che sarà rovente.

Come segnala il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, è prevista un'ondata di caldo con temperature fino a 38 gradi (36 nella nostra città).

Un campo di alta pressione d’origine subtropicale guadagnerà terreno sul bacino del Mediterraneo, favorendo un nuovo aumento delle temperature anche sull’Abruzzo. In particolare tra mercoledì e venerdì, una massa d’aria molto calda proveniente dal nord Africa, sarà responsabile di un aumento dei valori massimi di temperatura su tutta la regione. Valori fino a 38°C sono attesi a L’Aquila e tra 34°-36°C tra Teramo, Pescara e Chieti. Nel fine settimana è attesa una lieve diminuzione nei valori massimi che si manterranno comunque superiori alle medie tipiche per il periodo.

A Pescara condizioni meteorologiche tipicamente estive sulla città di Pescara per l’intera settimana con cielo sereno o poco nuvoloso; da segnalare il passaggio di nubi alte e stratificate tra giovedì e venerdì. Temperature in graduale aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi con picchi fino a 31°-32°C.