Meteo, anticiclone in rinforzo: anche a Pescara tempo stabile e caldo sopra la media

La seconda settimana del mese è iniziata nel migliore dei modi con il sole che è tornato a splendere su gran parte dell'Abruzzo.

Infatti, la presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione sta garantendo da giorni tempo stabile e asciutto, eccetto in Appennino dove persiste della locale variabilità diurna, come dicono i meteorologi di 3bmeteo.com.

L'anticiclone, inoltre, sta portando un generale rialzo delle temperature, con valori che nei prossimi giorni potranno raggiungere punte di +27/+29°C.



La fase stabile e sopra media durerà ancora per diversi giorni, come prevedono i modelli meteo, ma già nel corso del prossimo fine settimana l'anticiclone subirà un progressivo indebolimento, allentando progressivamente la morsa del caldo e riportando i valori in linea con la media del periodo. Nel corso del weekend le prime proiezioni modellistiche fanno intravedere maggiori condizioni di variabilità diurna in montagna con la possibilità di formazione di piovaschi diurni nella giornata di domenica, mentre lungo la fascia costiera il tempo sarà prevalentemente asciutto. Sulla città di Pescara si prevedono condizioni di stabilità per tutta la settimana, con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi per deboli velature in transito tra venerdì e sabato. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con valori che potranno raggiungere fino a +27°C nell'entroterra, mentre saranno più contenute sulla costa, grazie ai venti di brezza. La ventilazione sarà debole prevalentemente dai quadranti settentrionali.