Meteo, prosegue fino ai primi di novembre il caldo con temperature sopra la media stagionale

Il caldo autunno che anche in Abruzzo e a Pescara stiamo vivendo proseguirà almeno fino ai primi giorni di novembre.

A confermarlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com.

Dunque continuerà fino ai primi di novembre questa lunga parentesi con temperature al di sopra della media.

«Attualmente e nei prossimi giorni le temperature risultano fino a 5-7 gradi superiori alla media stagionale in tutto l'Abruzzo e quindi anche nella provincia di Pescara», spiega Del Francia, «alta pressione che determinerà, quindi, stabilità ma condizioni non sempre completamente assolate; questo specie nelle valli interne e lungo le coste ove nebbie e nubi basse potrebbero via via fare le loro comparsa. Dopo i primi di novembre questa anomalia dovrebbe rimarginarsi e il sopra media termico attestarsi intorno ai 2 gradi accompagnato da maggiore variabilità e qualche locale piovasco pomeridiano non escluso nell'entroterra appenninico dell'Abruzzo; nel medio-lungo termine, a ora, non si intravede però ancora nessun peggioramento significativo del tempo. Anche il recente aggiornamento dell'Ispra conferma un livello di severità idrica ancora medio (color arancio) e quindi come sia importante il ritorno delle benefiche piogge autunnali; ci auguriamo vivamente che questo possa accadere nella seconda decade di novembre o comunque il prima possibile».