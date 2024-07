Il caldo è sempre afoso e Pescara resta tra le città da bollino rosso

Pescara è ancora tra le 17 città da bollino rosso nella giornata di venerdì 19 luglio.

E resterà tra le città con allerta di livello 3 anche sabato 20 e domenica 21 luglio quando scenderanno rispettivamente a 11 e 9, come riporta l'AdnKronos.

Ma in Italia la morsa del grande caldo si allenterà nel fine settimana, soprattutto domenica 21 luglio, ma già sabato 20.

Il giorno più afoso sarà oggi, con ben 17 città da bollino rosso sulle 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: l'allerta è a livello 3 (il massimo) ad Ancona, Bologna, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Domani i capoluoghi in rosso scenderanno a 11 (Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo), con diverse città che scaleranno al livello di allerta 1. I bollini gialli aumenteranno domenica, quando il bollino rosso rimarrà "solo" su 9 capoluoghi: Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma.

Meteo Abruzzo: gran caldo in parziale attenuazione, qualche rovescio o temporale in arrivo

L’anticiclone responsabile della forte ondata di caldo che sta interessando la nostra regione verrà insidiato nella giornata di sabato da un primo fronte di instabilità in discesa dall’arco alpino verso parte delle regioni centrali, fa sapere il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Qualche pioggia farà la sua comparsa nel pomeriggio sulle zone interne, esaurendosi in serata. La giornata sarà ancora piuttosto calda, ma le temperature massime perderanno diversi gradi rispetto a venerdì, attestandosi sui 30/33 gradi. A Pescara previste minime intorno a 23 gradi, massime sui 29 gradi. Domenica il fronte si allontanerà verso i Balcani e la giornata sull’Abruzzo risulterà serena o poco nuvolosa, salvo un po’ di variabilità diurna sulle zone interne appenniniche. Le temperature torneranno ad aumentare e le massime raggiungeranno i 33/36 gradi. Lunedì però un nuovo fronte in arrivo dall’Atlantico determinerà un peggioramento, con rovesci e temporali sparsi, seppur alternati a parziali schiarite. Le temperature subiranno una decisa diminuzione e a fatica supereranno i 30 gradi.