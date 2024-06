Sarà una settimana molto calda grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale

Con l’avvio di settimana, la progressiva espansione dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale, favorirà l’afflusso di una massa d’aria calda, responsabile della prima intensa ondata di calore estiva dell’anno.

Le temperature, infatti, supereranno anche di 8-10°C le medie climatiche tipiche del periodo, come conferma il meteorologo Francesco Costa di 3bmeteo.com.

Sulla regione Abruzzo sono dunque previste condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato fino a mercoledì 19; fra giovedì e venerdì, invece, un leggero cedimento del promontorio anticiclonico, potrà determinare la genesi di rapidi e locali rovesci durante le ore pomeridiane, in corrispondenza dei principali contrafforti montuosi; ancora stabile altrove, con al più qualche velatura di passaggio.

In definitiva, sulla città di Pescara sono previste condizioni meteo stabili, con prevalenza di cielo sereno e temperature in deciso aumento, con valori massimi fino a 36-37°C fra giovedì e venerdì. Sulla città di Chieti previste condizioni meteo stabili, con prevalenza di cielo sereno e temperature in deciso aumento, con valori massimi fino a 39-40°C fra giovedì e venerdì. Previste altresì massime fino a 37-39°C su L'Aquila e Teramo.

I modelli meteorologici delineano, a partire dal prossimo fine settimana, uno scenario che propenderebbe per una progressiva flessione delle temperature, più in linea con le medie termiche del periodo, in un contesto comunque stabile e perlopiù soleggiato. Questo scenario, tuttavia, data la distanza temporale ancora elevata, necessiterà di nuove conferme nei prossimi giorni.