L'anticiclone africano torna a mordere, temperature sui 35 gradi nel fine settimana: le previsioni meteo

L'anticiclone africano continua a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale garantendo tempo stabile e asciutto, ma nel contempo anche particolarmente caldo. Sull'Abruzzo ci attende una settimana soleggiata (salvo isolata variabilità diurna confinata ai settori appenninici) con caldo intenso e in ulteriore aumento in particolare nel fine settimana.

Tra venerdì e domenica, come segnala Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com, sono previste punte di 34-36°C lungo le coste, e ancor più alte nei fondovalle dell'entroterra, con picchi locali di 37-39°C.

Caldo che porterà specie nelle ore centrali della giornata condizioni di disagio fisico, ma anche di sera quando le temperature intorno alle 22 potranno mantenersi ancora sui 27 - 29 gradi, con afa moderata in particolare lungo le aree costiere. Temperature minime tropicali, valori che non scenderanno al di sotto dei 22 - 24 gradi. Periodo di grave siccità che non vede una fine e almeno sino al termine del mese non si intravedono grandi segnali di cambiamento.

A Pescara tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana, con caldo intenso e in ulteriore aumento specie entro il weekend; previste temperature massime di 33 - 35 gradi tra venerdì e domenica. Condizioni di elevato disagio fisico nelle ore centrali della giornata, ma anche di sera, quando le temperature si manterranno intorno ai 27 - 29 gradi con afa moderata.Ventilazione debole orientale. Mare quasi calmo o poco mosso.