Bel tempo e caldo sopra la media stagionale in tutto l'Abruzzo per il ponte del 2 giugno

Caldo africano sia a Pescara che in Abruzzo con temperature sui 33-34 gradi per il ponte del 2 giugno.

A dirlo sono le previsioni della meteorologa Lucia Drago Pitura di 3bmeteo.com .

Nel ponte del 2 giugno decisa rimonta dell'anticiclone di matrice africana, che tornerà a dominare la scena garantendo tempo prevalentemente stabile e temperature oltre la media stagionale su tutto l'Abruzzo.

Giovedì 2 giugno, sarà una bella giornata con cieli tersi e sereni, con al più qualche blando addensamento innocuo sui massicci appenninici nel pomeriggio. Solo da venerdì i cieli risulteranno poco nuvolosi o offuscati da nubi alte in transito. Nel fine settimana ancora fase stabile e anticiclonica, salvo sui rilievi dove non mancheranno isolati piovaschi, non esclusi anche temporali. Le temperature torneranno ad aumentare ovunque, con caldo africano in netta intensificazione e temperature ben oltre la media. Il focus torna sui valori massimi, che anche stavolta risulteranno oltre la media del periodo di 4-5°C. Tra giovedì e venerdì raggiungeranno i 31/32°C e nel weekend potranno sfiorare i 33/34°C. Si raggiungeranno temperature fino a 30°C a 1000m, mentre sulla costa saranno lievemente mitigate dall'azione dei venti di brezza. Nota saliente sarà anche l'afa, causata dall'insieme di caldo eccessivo, alti tassi di umidità ed assenza di venti fattori che causeranno la percezione di temperature più elevate di quelle reali. Da tenere, quindi, in considerazione i disagi che ne conseguono.

A Pescara durante il ponte del 2 giugno sono attese giornate all'insegna della stabilità con cieli sereni giovedì, venerdì poco nuvolosi e nel weekend offuscati da nubi alte in transito. Giornate dal sapore estivo con temperature che risulteranno mitigate dalla brezza sulla costa;si registreranno massime non oltre i 28/29°C. Mare poco mosso e ventilazione debole prevalentemente orientale.