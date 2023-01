L'inverno entra nel vivo dalla prossima settimana: in arrivo freddo, pioggia e neve anche a quote basse

L'inverno potrebbe entrare nel vivo a partire dalla prossima settimana con l'arrivo di freddo, pioggia e neve anche a quote basse.

È quanto prevede Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com con temperature in deciso calo in tutta Italia a partire dal nord e nevicate a quote molto basse.

Fino al fine settimana alta pressione e modesta instabilità

«Il prosieguo della settimana, pur in un contesto più dinamico rispetto a quanto abbiamo sperimentato durante le feste, non subirà particolari scossoni meteo. Avremo infatti ancora alta pressione pur alternata a qualche nota instabile, soprattutto al Sud, mentre sulle Alpi di confine si potranno verificare locali nevicate», spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, «domenica tuttavia una nuova perturbazione approccerà il centronord coinvolgendo soprattutto nordest e medio versante tirrenico. Temperature senza particolari oscillazioni, mediamente ancora al di sopra della norma in particolare al centronord».

Svolta invernale da lunedì

«Nel corso della prossima settimana assisteremo però a un radicale cambiamento di scenario», avvisa Ferrara di 3bmeteo.com, «sull’Europa infatti affluiranno in modo massiccio correnti di matrice polare-marittima, che andranno ad alimentare numerosi vortici freddi responsabili di nevicate a quote basse se non in pianura sugli Stati centro-settentrionali, venti a tratti forti e deciso calo delle temperature. Farà freddo ma il clima non sarà particolarmente gelido, dal momento che le masse d’aria non saranno di natura russo-siberiana (da dove arriva il gelo vero e proprio). L’aria artica, pur parzialmente smorzata, raggiungerà progressivamente anche l’Italia aprendo a una fase instabile a tratti perturbata con frequenti precipitazioni e clima via via più freddo a partire dal nord e gradualmente anche al centro e infine al sud. Non mancheranno così rovesci, temporali, grandinate e soprattutto neve talora anche a quote molto basse, con maggiore coinvolgimento probabilmente del Centrosud e del Nordest, mentre il Nordovest potrebbe sperimentare fenomeni più marginali almeno in una prima fase. Insomma l’Inverno vero sembra ora bussare alla porta dell’Italia, anche se va sottolineato che il freddo non sarà particolarmente intenso, almeno per ora. Una tendenza meteo che necessita di ulteriori analisi e conferme dato che mancano ancora diversi giorni, seguiranno importanti aggiornamenti».