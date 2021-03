Ancora pioggia, freddo e neve in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo aggiornate

Ancora una giornata di pioggia e freddo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano il perdurare della perturbazione che ormai dal pomeriggio di ieri ha portato rovesci e temporali su gran parte del territorio e nevicate attorno ai 1000/1200 metri. Nelle prossime ore in particolare sui rilievi si attendono abbondanti nevicate anche fino ai 40 cm di accumulo.

Lungo l'autostrada A25 in particolare si segnalano abbondanti nevicate in particolare nel tratto fra Cocullo e Pratola Peligna, dove è presente la polizia stradale a regolare il traffico in entrambe le direzioni.

La temperatura massima a Pescara sarà di 10 gradi, la minima di 6 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da nordovest. A partire dalla giornata di domani mercoledì 10 marzo è atteso un graduale miglioramento che si consoliderà da giovedì 11 marzo.