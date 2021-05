Fine settimana all'insegna del cielo sereno in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Le previsioni di 3bmeteo indicano condizioni di stabilità e un lieve calo delle temperature massime per il fine settimana in arrivo

Fine settimana all'insegna del tempo stabile in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti stratificati al mattino lungo la costa, ma assenza di precipitazioni. A Pescara la temperatura massima sarà di 20 gradi, la minima di 14 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nordest. Mare mosso.

Nel fine settimana non sono previste particolari novità con stabilità e temperature in lieve calo soprattutto per le massime grazie ai venti provenienti da nordest che garantiranno un clima gradevole anche per domenica 9 maggio.