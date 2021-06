Meteo, ancora instabilità e temporali in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una giornata all'insegna dell'instabilità e delle piogge quella di oggi 7 giugno in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti ancora possibili rovesci e temporali e in generale cielo nuvoloso. La temperatura massima a Pescara sarà di 21 gradi, la minima di 18.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nordovest. Temperatura in ulteriore calo, con le massime sotto la media del periodo. Per domani 8 giugno atteso un graduale miglioramento anche se le temperature non subiranno grosse variazioni.