Sole nel fine settimana ma è in arrivo una nuova perturbazione: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sole e stabilità in Abruzzo e nel Pescarese per il fine settimana. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano assenza di precipitazioni e cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dl territorio regionale. La temperatura massima in città sarà di 12 gradi, la minima di 4 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord-nordovest. Le temperatura massime sono previste in rialzo, mentre nelle ore notturne nell'entroterra e nelle valli sono previste ancora gelate diffuse.

La situazione è destinata a cambiare fra lunedì 31 gennaio e martedì primo febbraio quando arriverà una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature e precipitazioni diffuse a carattere di rovescio in pianura e lungo le coste, e di tipo nevoso anche a quote collinari.