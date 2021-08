Meteo in miglioramento nel Pescarese e in Abruzzo ma tornano i temporali nel fine settimana

Tempo in miglioramento per la giornata di oggi 26 agosto, in base alle previsioni di 3bmeteo che indica cielo sereno o poco nuvoloso su Pescara e su gran parte del territorio regionale. La temperatura massima in città sarà di 27 gradi, la minima di 19. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da est

Per il fine settimana invece, tornerà il maltempo con l'arrivo di un vortice dalla scandinavia che colpirà soprattutto le regioni adriatiche, e per la giornata di sabato 28 agosto sono attesi nuovi temporali e rovesci e un nuovo calo delle temperature.