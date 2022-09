Variabilità e temperature stabili nel fine settimana in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Temperature ancora relativamente basse e variabilità caratterizzeranno il fine settimana in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di giovedì 22 settembre ampie schiarite con cieli sereni su gran parte del territorio. A Pescara avremo una temperatura massima registrata di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2141m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord.

Per i prossimi giorni, invece, nessuna particolare novità sul fronte delle precipitazioni in quanto l'Abruzzo non dovrebbe essere toccato dalla perturbazioni atlantica attesa invece al nord e nelle regioni tirreniche del centro. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento per venerdì 23 e sabato 24 settembre. Stessa situazione è prevista anche per domenica 25 settembre.