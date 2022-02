Tempo stabile con gelate notturne in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Giornata di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano l'assenza di precipitazioni. In città la temperatura massima sarà di 14 gradi, la minima di 3 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordovest.

Le temperature saranno in sensibile rialzo per quanto riguarda le massime, che potranno superare anche i 14/15 gradi, mentre le minime resteranno rigide con gelate diffuse soprattutto nelle valli. Nessuna sostanziale novità in arrivo per la giornata di giovedì 3 febbraio mentre le prime indicazioni prevedono un peggioramento delle condizioni a partire da sabato 5 febbraio.