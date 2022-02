Fine settimana con tempo variabile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Fine settimana con tendenza alla variabilità in Abruzzo e nel Pescarese. anche se non sono attesi particolari fenomeni. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi venerdì 18 febbraio cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Regione, con coperture soprattutto a partire dal pomeriggio nelle zone interne e nella fascia centrale della regione, che non provocheranno però rovesci. Per la giornata di sabato 19 febbraio ancora stabilità con tendenza ad un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio e in serata. Domenica 20 febbraio infine cieli molto nuvolosi con deboli piogge su gran parte del territorio, fenomeni che però tenderanno a scomparire a partire dal tardo pomeriggio. Temperature stazionarie per quanto riguarda le minime, in aumento per le massime che potranno arrivare anche a 18/19 gradi.