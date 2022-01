La settimana inizia con il sole in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

La settimana in Abruzzo e nel Pescarese si apre all'insegna del sole. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per oggi 17 gennaio ancora la presenza dell'anticiclone che garantirà stabilità su gran parte del territorio regionale. A Pescara la temperatura massima sarà di 11 gradi, la minima di 5 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da sud. Mare mosso.

Per i prossimi giorni non sono attese sostanziali novità fino a giovedì 20 gennaio quando dovrebbe arrivare una perturbazione che porterà piogge e rovesci. Le temperatura saranno in lieve calo per quanto riguarda le minime, con possibili gelate diffuse nella fascia centrale e nelle valli abruzzesi. Massime in lieve calo su coste, pianure e colline.