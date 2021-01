Meteo, fine settimana all'insegna del freddo e della neve: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sarà un fine settimana all'insegna del freddo e delle precipitazioni quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti per la giornata odierna 15 gennaio un graduale peggioramento dal pomeriggio con l'arrivo della perturbazione dai Balcani che porterà venti gelidi lungo la costa e precipitazioni che, soprattutto nella notte e nella giornata di domani sabato 16 gennaio, potranno essere a carattere nevoso anche a quote collinari, con locali e deboli fenomeni anche in pianura.

Le nevicate sono invece attese a partire dai 300 400 metri soprattutto fra il Chietino, Pescarese e Teramano. A Pescara la temperatura massima sarà di 9 gradi, la minima di 3 gradi. Un graduale miglioramento è atteso a partire dalla tarda serata di sabato e dalla mattinata di domenica.