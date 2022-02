Variabilità e deboli piogge in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

La settimana inizia all'insegna della variabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per oggi lunedì 14 febbraio cieli sereni o coperti nella parte iniziale della giornata, con tendenza ad un aumento della nuvolotià nelle ore pomeridiane e deboli piogge nella fascia centrale e occidentale della regione. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12 gradi, la minima di 6 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da sud. Per i prosismi giorni è atteso un miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a mercoledì 16 febbraio.