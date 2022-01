Torna il sole in Abruzzo e nel Pescarese ma resta il freddo: le previsioni

Torna il sole a Pescara e in Abruzzo anche se, soprattutto nelle ore notturne, le temperature saranno ancora relativamente rigide. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 13 gennaio il ritorno dell'anticiclone che per i prossimi giorni garantirà una fase di stabilità. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nordovest. Mare molto mosso.

Per i prossimi giorni l'alta pressione rimarrà ad interessare la nostra regione con un graduale aumento delle temperature mentre nelle ore notturne potranno ancora esserci isolate gelate su pianure e valli interne.