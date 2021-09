Meteo, fine settimana senza piogge in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica per i prossimi giorni ancora condizioni di sostanziale stabilità con qualche isolato temporale sui rilievi e nelle zone pedemontane

Sarà un fine settimana senza grossi cambiamenti quello in arrivo a Pescara e in Abruzzo sul fronte delle previsioni meteorologiche. 3bmeteo, infatti, indica per la giornata di oggi venerdì 10 settembre cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con qualche addensamento serale e isolati rovesci sui rilievi e nelle zone pedemontane. A Pescara la temperatura massima sarà di 27 gradi, la minima di 17 gradi.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est. Mare quasi calmo. Stesse condizioni anche per sabato 11 settembre e domenica 12 settembre mentre le prime tendenze riguardanti la fine della prossima settimana indicano un marcato peggioramento delle condizioni con piogge e temperature in calo.