Fine settimana variabile e instabile in Abruzzo con sole e temporali: le previsioni

Fine settimana all'insegna ancora della variabilità in Abruzzo e nel Pescarese, come indicano le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com . Alle latitudini europee centro-meridionali continua a mancare un solido campo di alta pressione in grado di stabilizzare il tempo e dare di fatto il via alla stagione estiva. Al suo posto continuano a susseguirsi impulsi di instabilità generati da due aree di bassa pressione che influenzeranno il tempo anche sull’Abruzzo nel weekend. In un caso si tratta di un vortice atlantico rappresentato dai residui della ex tempesta Oscar, che invierà un fronte verso la nostra regione sabato, foriero di molte nubi e qualche pioggia o temporale.

Nell’altro caso avremo a che fare con gli effetti di una depressione sull’Europa centro-orientale che proietterà impulsi moderatamente instabili da nordest verso l’Adriatico, responsabili di qualche pioggia o temporale domenica pomeriggio sulle zone interne. Andrà meglio sulle zone costiere, dove la giornata di domenica risulterà nel complesso più soleggiata. In questo contesto il caldo si manterrà moderato e le temperature non supereranno i 25°C in pianura e sulla costa. Anche i primi giorni della nuova settimana saranno caratterizzati da schiarite al mattino, seguite da una certa instabilità diurna sulle zone interne con qualche temporale.

A Pescara sabato 10 giugno sarà una giornata nuvolosa con piogge in intensificazione dal pomeriggio, destinate a proseguire fino a sera e temperature massime non oltre i 24°C. Domenica residue piogge si attarderanno fino all’alba, per poi lasciare spazio ad ampi spazi soleggiati. Le temperature massime aumenteranno leggermente, fino a 25°. Condizioni in prevalenza stabili dovrebbero mantenersi almeno fino a martedì.