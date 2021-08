Meteo, nel fine settimana previsto un nuovo aumento delle temperature

Il caldo "attenuato" degli ultimi due giorni che abbiamo avuto a Pescara lascerà spazio nel fine settimana a un nuovo aumento delle temperature.

Come indicano infatti le previsioni di 3bmeteo.it tornerà l'anticiclone africano.

Dopo una settimana segnata da spiccata variabilità su gran parte d'Italia, attendiamoci un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta dell'anticiclone africano.

Un netto rialzo termico interesserà il nostro Paese da Nord a Sud con ampia stabilità e tanto sole. Ma questa volta l'alta pressione sarà messo subito a dura prova, ed ecco che da domenica ci aspettiamo un possibile cambiamento a partire dalle regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini, dove in serata potrebbero svilupparsi i primi temporali, sintomo di un peggioramento imminente. Sabato invece giornata prevalentemente stabile e soleggiata su tutte le regioni da Nord a Sud. Un po' di nuvolosità in più interesserà l'area intorno allo stretto di Messina, catanese e Calabria tirrenica senza però alcun fenomeno di rilievo. Precipitazioni sotto forma di acquazzoni improvvisi ma di breve durata che invece si faranno vedere nelle ore pomeridiane sull'Appennino centrale, in particolare su quello umbro-marchigiano e abruzzese.

Queste le temperature previste nei prossimi due giorni a Pescara in base al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: venerdì 20 agosto 22 gradi alle ore 8 e 31 alle ore 14 (33 la massima percepita); sabato 21 agosto 24 gradi alle ore 8 e 32 alle 14 (35 la massima percepita).