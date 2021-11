Inizio di settimana all'insegna della pioggia e dell'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese

Inizio di settimana all'insegna del tempo instabile e delle precipitazioni in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano per la giornata di oggi 8 novembre cielo molto nuvoloso e coperto sul capoluogo con piogge deboli al mattino in intensificazione nel pomeriggio con 13mm di pioggia previsti nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord-nordovest. La nuova perturbazione di origine atlantica insisterà sulle regioni centrali adriatiche con temperature in calo per le massime che fra martedì 9 e mercoledì 10 non supereranno i 15 gradi.