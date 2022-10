Sole e temperature miti resistono anche per il fine settimana in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Fine settimana e inizio della prossima ancora con sole e temperature miti in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano una sostanziale stabilità per il nostro territorio anche nei prossimi giorni, mantenendo un clima con temperature al di sopra delle medie stagionali e l'assenza di precipitazioni.

L'alta pressione si rafforzerà ulteriormente sulle Marche e sull'Abruzzo, mentre per la giornata di domani domenica 9 ottobre cielo a tratti offuscato da nubi alte in transito. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali. Temperature massime al di sopra dei 20 gradi, le minime non scenderanno sotto i 15 gradi. Un primo possibile cambiamento, in base ai modelli di previsione, si avrà solo a metà settimana mentre nelle regioni settentrionali e in quelle centrali del versante tirrenico già dalla giornata di oggi 8 ottobre è previsto l'arrivo di una perturbazione con temporali e rovesci sparsi.