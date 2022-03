La settimana inizia con freddo e variabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 7 marzo condizioni di spiccata variabilità lungo la costa e su gran parte del territorio regionale, con fasi di cielo sereno alternate a precipitazioni che, soprattutto nelle zone interne, potranno essere localmente a carattere nevoso anche se di debole intensità. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 9 gradi, la minima di 4 gradi, lo zero termico si attesterà a 798m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da nord-nordovest.

Per la giornata di domani e per i prossimi giorni, la tendenza è verso un miglioramento anche se il freddo continuerà ad insistere sul nostro territorio con gelate diffuse durante le ore notturne soprattutto nelle valli e nelle zone di pianura.