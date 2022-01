Befana con la pioggia in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Epifania con piogge e rovesci in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano già per la giornata di oggi 5 dicembre un graduale peggioramento delle condizioni per l'arrivo di una perturbazione che porterà per giovedì 6 gennaio fenomeni su gran parte del territorio regionale. Per la giornata odierna è previsto un rialzo sensibile delle temperature a causa dell'arrivo di venti di libeccio. A Pescara la temperatura massima sarà di 18 gradi, la minima di 5 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Per domani attese precipitazioni e piogge che potranno verificarsi anche per venerdì 7 gennaio quando è atteso però un graduale quanto temporaneo miglioramento.