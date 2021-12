Meteo, domenica variabile ma torna il maltempo nei prossimi giorni in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Domenica all'insegna della variabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per oggi 5 dicembre cielo sereno alternato a possibili deboli piogge. In città la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima a 10 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da oves.

Continuano ad affluire umide correnti che detereminano condizioni di instabilità tra Marche e Abruzzo con piogge altalenanti e neve in Appennino che passerà dai 1500m sino ai 1000 entro sera. Per la giornata di domani 6 dicembre è atteso un peggioramento con piogge e rovesci diffusi lungo la costa e in gran parte del territorio regionale.