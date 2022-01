Pioggia e freddo in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

La settimana inizia con l'arrivo di una perturbazione in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per oggi lunedì 31 gennaio cieli sereni o poco nuvolosi in mattinata con un peggioramento atteso dal pomeriggio con piogge e rovesci in serata, e precipitazioni anche per la giornata di domani primo febbraio. A Pescara la temperatura massima sarà di 16 gradi, la minima di un grado.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord. Temperatura in graduale diminuzione soprattutto per le massime nella giornata di domani, quando la quota neve scenderà fino ai 500 - 700 metri. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali, in rotazione da nordest entro sera.