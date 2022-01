Inizio di settimana stabile ma arriva il maltempo dalla Befana: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

La settimana meteorologica si apre con una situazione di stabilità e variabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti condizioni di cielo nuvoloso e coperto alternato a schiarite in assenza di precipitazioni. A Pescara la temperatura massima sarà di 12 gradi, la minima di 5 gradi.

I venti saranno al mattino assenti e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da est-sudest. Per i prossimi giorni è atteso un graduale cedimento dell'alta pressione anche se non vi saranno cambiamenti significativi almeno fino a giovedì, quando nel giorno della Befana è previsto l'arrivo di una perturbazione che anche durante il prossimo fine settimana porterà a precipitazioni. Temperature in lieve calo per le massime.