La perturbazione di origine artica raggiungerà oggi 29 novembre e regioni centrali portando nubi diffuse con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, che assumeranno carattere nevoso fin verso i 500-800m di quota, in locale cale serale sin verso i 400/500m su alte Marche e subappennino abruzzese. Temperature in ulteriore calo, clima pienamente invernale.

Inizio di settimana all'insegna del freddo e delle nevicate a quote collinari. Le previsioni di 3bmeteo , infatti, indicano piogge e cielo coperto su Pescara con 11 mm di pioggia previsti nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 10 gradi, la minima di 6. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da ovest-nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Freddo e neve in collina in Abruzzo e nel Pescarese per l'inizio di settimana: le previsioni