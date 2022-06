Un'altra settimana rovente a Pescara e in Abruzzo: ancora caldo e afa, le previsioni

Sarà un'altra settimana all'insegna del caldo africano e dell'afa quella appena iniziata in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano un cambiamento della situazione meteorologica per il nord Italia dove nei prossimi giorni arriveranno temporali e possibili grandinate con conseguente calo delle temperature, mentre al centrosud la situazione resterà sostanzialmente immutata, ed anzi nel primo fine settimana di luglio le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente così come i tassi d'umidità.

A Pescara oggi 27 giugno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4535m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da est. Temperature massime fino a 37-39°C nelle zone interne, non oltre i 33-34°C sulle coste.