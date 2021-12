Tornano nuvole e piogge in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Nuovo graduale peggioramento delle condizioni meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti per lunedì 27 dicembre un graduale aumento della nuvolosità su gran parte del territorio regionale, con possibili precipitazioni in serata e in nottata. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C mentre i venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da est. Per la giornata di domani martedì 28 dicembre dovrebbe esserci un graduale miglioramento con schiarite alternate ad annuvolamenti anche se non sono previste precipitazioni. Temperature sostanzialmente stazionarie.