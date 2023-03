Colpo di coda dell'inverno all'inizio della prossima settimana, le previsioni meteo

Non dureranno a lungo questi giorni di sole e caldo primaverile, sono infatti in arrivo piogge e temporali e poi anche freddo tardivo e neve.

A indicarlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

«Si apre un periodo più dinamico con prima perturbazione tra venerdì e sabato su parte d’Italia, poi irruzione artica tra domenica e lunedì», dice Ferrara.

Prima veloce perturbazione tra venerdì e sabato

«Anticiclone in indebolimento nei prossimi giorni, che saranno quindi più movimentati dal punto di vista meteorologico», evidenzia il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, «una prima perturbazione porterà qualche pioggia o rovescio tra venerdì e sabato al nord e Toscana: si tratterà di fenomeni che interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi, pedemontane, Liguria e Friuli Venezia Giulia, anche a sfondo temporalesco, ma che certamente non risolveranno il problema del deficit idrico che attanaglia le assetate terre del nord».

Da domenica anche freddo tardivo, netto calo termico e neve a quote basse

«Tra domenica e lunedì un’irruzione artica dal Nord Europa affonderà il colpo anche su Mediterraneo e Italia», prosegue Ferrara di 3bmeteo.com, «avremo così un passaggio di rovesci e temporali sparsi domenica dapprima al nord, in successivo trasferimento anche al centro e poi al sud tra lunedì e martedì. L’ingresso brusco dell’aria fredda farà calare le temperature anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni scorsi, con locali grandinate e improvvisi quanto forti colpi di vento. Il calo termico favorirà inoltre il ritorno della neve in montagna a quote via via più basse, con fiocchi non esclusi a tratti anche in collina entro martedì».