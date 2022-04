Sole e temperature in aumento in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

L'ultima settimana di aprile sarà caratterizzata da tempo stabile in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano l'avanzamento dell'anticiclone che garantirà cieli sereni su gran parte del territorio regionale. Anche le temperature saranno in graduale aumento, soprattutto per le massime che potranno raggiungere anche i 20/21 gradi.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata in città sarà di 17°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nordest. Mare poco mosso. Non sono previsti sostanziali cambiamenti per i prossimi giorni con qualche annuvolamento isolato nelle zone interne e montuose che però non dovrebbe portare a precipitazioni.