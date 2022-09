Meteo, tra domenica e lunedì piogge e temporali intensi sulla nostra città: calano anche le temperature

Attese sia in Abruzzo che in provincia di Pescara forti piogge e temporali nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 settembre.

A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, sull’Abruzzo il tempo sta dunque per peggiorare nuovamente.

Sabato giornata inizialmente asciutta e prevalentemente soleggiata con velature via via più compatte nel corso della giornata. Temperature massime comprese tra 22 e 24 gradi, anche 25 gradi sulla costa pescarese. Domenica il tempo peggiorerà ovunque con piogge e rovesci anche intensi a metà giornata. Particolare attenzione nelle aree occidentali, quindi su quelle appenniniche dove avremo accumuli pluviometrici localmente anche superiori ai 120-150mm. Non sono escluse precipitazioni a carattere temporalesco. Possibili criticità idrogeologiche, prestare attenzione. Temperature in calo, massime tra 17 e 20 gradi. Lunedì il maltempo continuerà a colpire duramente l’Abruzzo, specie tra la notte e il mattino, con ancora fenomeni violenti e accumuli abbondanti. Temperature massime in leggera ripresa con punte di 21-23 gradi. Vento forte di Scirocco sulle coste domenica. Settimana prossima clima autunnale ma per per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la sezione meteo Abruzzo sul sito di 3Bmeteo.

Su Pescara sabato tempo stabile con cielo velato. Tra domenica e lunedì arrivano piogge e temporali intensi. Possibili criticità. Temperature massime in calo nei valori massimi da domenica.