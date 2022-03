Fine settimana primaverile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Fine settimana di primavera in Abruzzo e nel Pescarese, con qualche nube e foschia solo a partire dal pomeriggio di domenica. Le previsioni di 3bmeteo.com indicano per venerdì 25 marzo e sabato 26 marzo condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale. Le temperature massime, grazie all'anticiclone che ormai insiste da diversi giorni sul nostro territorio, saranno in ulteriore rialzo e potranno raggiungere, a Pescara, anche i 17/18 gradi nella giornata di sabato. Le temperature minime saranno ancora relativamente rigide: in città scenderanno fino a 6 gradi. Per la giornada di domenica 27 marzo atteso un aumento di nuvolosità che però non porterà a fenomeni, in attenuazione nel pomeriggio per poi riprendere in serata. Per l'inizio della nuova settimana, infine, è atteso un graduale peggioramento con possibili rovesci e piogge dalla giornata di mercoledì 30 marzo.