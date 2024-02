Perturbazione atlantica su gran parte dell'Italia ma a Pescara solo qualche breve pioggia

L’anticiclone è in fase di declino sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, pilotato da una vasta depressione che entro il fine settimana si impadronirà di tutto il mediterraneo centro-occidentale.

A dirlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Badellino poi spiega che «al suo interno scorrerà una perturbazione che venerdì coinvolgerà gradualmente l’Abruzzo con piogge in intensificazione sulle zone interne e in estensione fino alle coste entro sera, seppur indeboliti. Sulla città di Pescara gran parte della giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo e solo in serata aumenteranno le nubi con qualche pioviggine di breve durata. Sulla nostra regione rinforzeranno i venti di garbino che dalle valli appenniniche si spingeranno fino alle coste, mantenendo elevate soprattutto le temperature minime, oscillanti intorno ai 10/14 gradi. Sarà anche l’occasione per il ritorno di un po’ di neve sull’appennino, mediamente oltre i 1300 metri. Sabato la perturbazione sfilerà verso sudest e sulla nostra regione subentreranno parziali schiarite in mattinata, ma nel pomeriggio si assisterà a un certo incremento dell’instabilità con la ricomparsa di qualche breve piovasco limitato alle zone interne. Domenica sarà una giornata di attesa con clima asciutto e schiarite anche ampie, prima di un nuovo possibile peggioramento nel corso di lunedì.