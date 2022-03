L'anticiclone porta la primavera anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Anche in Abruzzo e nel Pescarese arriva l'anticiclone che porterà nelle prossime ore e nei prossimi giorni temperature miti e stabilità. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, confermano l'arrivo di aria più calda che anche sul nostro territorio regalerà un aumento graduale e costante delle temperature, soprattutto per quanto riguarda le massime. Per la giornata di oggi martedì 22 marzo a Pescara sono previsti 11 gradi di temperatura massima e 3 gradi di temperatura minima, con i venti che saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord.

Già da domani, mercoledì 23 marzo, l'effetto dell'anticiclone si farà sentire in modo più marcato con le temperature massime che arriveranno a 14/15 gradi mentre per il fine settimana la colonnina di mercurio su gran parte del territorio abruzzese potrà arrivare anche attorno ai 18/19 gradi durante le ore diurne. Non sono previste precipitazioni almeno fino alla fine della settimana. Durante le ore notturne le temperature potranno essere ancora relativamente rigide nelle zone interne e pedemontane.